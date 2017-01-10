اعتقال شخصين في إيطاليا بتهمة التجسس السيبراني

اعتقلت السلطات الأمنية الإيطالية الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني شخصين بتهمة التجسس السيبراني على سياسيين ورجال أعمال معروفين.

وذكرت صحيفة “لا ريبوبليكا”، التي نقلت الخبر، أنه خلال عملية “أي بيراميد” أعتقل المهندس النووي جوليو أوكيونيرو (45 عاما)، وأخته فرانشيسكا ماريا (49 عاما).

ووفقا للتحقيقات، قام الأخوان بإنشاء مركز للتجسس السيبراني من أجل مراقبة مؤسسات الدولة ورجال الأعمال والشركات.

وتضمنت قائمة الذين تمت مراقبتهم، بحسب الصحيفة، وعلى وجه الخصوص، رئيسي الوزراء الإيطاليين السابقين، ماريو مونتي وماتيو رينتسي، ورئيس المركز الأوروبي ماريو دراغي، والعديد من السياسيين المعروفين، والمصرفيين، بالإضافة إلى قائد الحرس المالي الإيطالي سافيريو كابولوبو.

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