مقتل وجرح عدد من المسلحين اثر استهداف الجيش السوري بالقذائف الصاروخية والمدفعية تجمعاتهم في مزارع وبلدة بسيمة في منطقة وادي بردى في ريف دمشق.

10 يناير, 2017 - 7:24 مساءً
10 يناير, 2017
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