مقتل ما لا يقل عن 12 شخصا في انقلاب مركب قبالة ساحل تنزانيا

قال مسؤول كبير بالشرطة التنزانية إن 12 شخصا على الأقل غرقوا عندما انقلب مركبهم قرب بلدة تقع على ساحل تنزانيا، في الوقت الذي تم فيه إنقاذ ما لا يقل عن 27 شخصا آخرين.

وقال بنديكت واكوليامبا قائد شرطة تانجا يوم الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني “تم انتشال 12 جثة، وهي جثث تعود لخمسة رجال وسبع نساء”. وأضاف أن المركب انقلب في الساعات الأولى من الصباح، وكان يحمل عددا غير معروف من الركاب.

وأكد أن الشرطة مازالت تحاول معرفة عدد الأشخاص الذين كانوا على متن المركب . وذكر شهود عيان أن سبب الحادث هو أمواج البحر العاتية.

وكان المركب في طريقه من تانجا على البر الرئيسي لتنزانيا إلى جزيرة بيمبا في أرخبيل زنجبار في المحيط الهندي.

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