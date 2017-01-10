داعش يعلن مسؤوليته عن هجومين بالعريش

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجومين استهدفا نقطتي تفتيش أمنيتين بالعريش كبرى مدن شمال سيناء المصرية يوم 9 يناير/ كانون الثاني.

أفادت بذلك مواقع الكترونية محسوبة على التنظيم الإرهابي وذكرت أنه تم في البداية تفجير سيارة مفخخة ومن ثم مهاجمة المركز الأمني عقب التفجير، مما أسفر عن مصرع 25 من رجال الشرطة. ونوهت المواقع بأن الإرهابيين هاجموا نقطة تفتيش أخرى بالعريش مما تسبب بمقتل وجرح عدد من رجال الشرطة.

وكانت الداخلية المصرية قد أعلنت يوم الاثنين مقتل ثمانية رجال شرطة ومدني واحد في هجومين “إرهابيين” شنهما مسلحون في شمال سيناء. وذكرت أن عدد المصابين بلغ 12 شخصا، نصفهم من الشرطة. وأشارت إلى أن قوات الأمن قتلت خمسة من المسلحين وأصابت ثلاثة آخرين أثناء صدها للهجوم.

وقالت الداخلية إن مجندا واحدا قتل عندما أطلق مسلحون النيران بكثافة على نقطة تفتيش أمنية أخرى بالعريش يوم الاثنين.

وتشهد مناطق في شمال شبه جزيرة سيناء تزايدا في أعمال عنف يشنها إسلاميون متشددون منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في منتصف عام 2013 بعد مظاهرة مليونية حاشدة ضده.

وتقود أعمال العنف في شمال سيناء جماعة إرهابية متطرفة تسمي نفسها “أنصار بيت المقدس”، بايعت تنظيم “الدولة الإسلامية” الارهابي عام 2014 وغيرت اسمها بعد ذلك إلى ولاية سيناء، وأعلنت مسؤوليتها عن قتل مئات الجنود ورجال الشرطة منذ ذلك الحين.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

