بوغدانوف يبحث الوضع مع جنرالات سوريين منشقين

بحث ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي، مع مجموعة من المنشقين السوريين، على رأسهم قادة عسكريين سابقين من القوات المسلحة السورية، الوضع السياسي العسكري في البلاد.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن وزارة الخارجية الروسية، قولها في بيان، الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني، إن “ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، بحث الوضع العسكري -; السياسي في سوريا مع مجموعة من المعارضين السوريين على رأسهم جنرالات في المعارضة، ومنهم مصطفى الشيخ وخالد الحلبي”.

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