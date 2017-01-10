يلدريم يهدد للاتحاد الأوروبي “أمنكم مرتبط بأمن تركيا”

دعا رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن سياسة ازدواجية المعايير التي يتبعها تجاه بلاده، وأن يدين صراحة محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا.

وقال يلدريم، في كلمة ألقاها في أنقرة اليوم الثلاثاء خلال حفل غداء أقيم على هامش مؤتمر السفراء، “لسنا بحاجة لدروس في القانون وعلى الاتحاد الأوروبي أن يدين محاولة الانقلاب في تركيا قبل كل شيء، وأن يتخلى عن المعايير الازدواجية”.

هذا وحث رئيس الوزراء التركي، الاتحاد الأوروبي على إدراك حقيقة أن أمن أوروبا مرتبط بأمن تركيا، وأنه لا يوجد بلد في العالم آمن أمام الإرهاب، مشيرا إلى قدرة تركيا على مساعدة الاتحاد لتخطي أزماته.

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