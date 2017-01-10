السعودية تفتح مستودعاتها العسكرية للبنان

افاد مصدر رسمي لبناني في الرياض مساء الثلاثاء ان السعودية ولبنان اتفقا على اجراء محادثات حول اعادة العمل بحزمة مساعدات عسكرية للجيش اللبناني بقيمة ثلاثة مليارات دولار كانت جمدت في شباط/فبراير.

وقال المصدر في وفد الرئيس اللبناني ميشال عون الذي أجرى محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز “انتهى التجميد”.

واضاف المصدر “هناك تغيير فعلي، ولكن متى وكيف، علينا ان ننتظر لنرى”،

لافتا الى فتح “صفحة جديدة” في العلاقات بين البلدين.

وتابع المسؤول اللبناني الذي لم يشأ كشف هويته ان وزير الدفاع الامير محمد بن سلمان سيبحث مع نظيره اللبناني سبل اعادة العمل بهذه المساعدة.