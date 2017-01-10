القبض على محتجز رهائن في ولاية ألاباما الأميركية

أعلنت الشرطة الأميركية أنها ألقت القبض على المشتبه به في احتجاز 8 رهائن في فرع ألاباما لمصرف “ألاباما كريديت يونيون بنك” بمدينة توسكالوسا.

ونقلت قناة “فوكس نيوز” عن تينا ريتشاردسون، المتحدثة باسم الشرطة المحلية، أنه لم يصب أحد بأذى جراء الحادث، حيث تم تحرير جميع الرهائن.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، نقلا عن المتحدثة أن المشتبه به كان يحمل سلاحا ناريا، مشيرة إلى أنه من غير الواضح ما السبب الذي أدى إلى وقوع الحادث.

ووفقا للشرطة، “وقع الحادث صباحا، قبل بداية الدوام الرسمي للمصرف، وكان المشتبه به لوحده، ولم يكن في المصرف عملاء”.

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