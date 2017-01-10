نتانياهو: إدارة أوباما شارك بطبخة قرار الاستيطان

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إن لدى إسرائيل معلومات مؤكدة عن ضلوع إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته اوباما في صياغة وتمرير قرار مجلس الأمن رقم 2334 حول الاستيطان، مؤكدا أن “لدى إسرائيل معلومات موثوقة تشير إلى أن إدارة أوباما شاركت في صياغة القرار ضد إسرائيل، وأصرت على قبوله”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى في 23 كانون الأول الماضي، قرارا يطالب إسرائيل بوقف فورا بناء المستوطنات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية واعتبر الاستيطان في الاراضي الفلسطينية غير شرعي. وصوتت 14 دولة عضوة لصالح تأييد القرار، في حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على مشروع القرار ولم تستجب لنداءات إسرائيل بمنع تمريره عن طريق استخدام “الفيتو”.

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