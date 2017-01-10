المكسيك: لن ندفع كلفة بناء “جدار ترامب”

أعلن وزير الخارجية المكسيكي الجديد لويس فيدغاراي، أن بلاده لن تدفع “بأي شكل من الأشكال”، كلفة الجدار الذي تعهّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب ببنائه على الحدود بين البلدين، لمنع المهاجرين غير الشرعيين من دخول الأراضي الأميركية.

وكرّر فيدغاراي خلال تصريح بثّه التلفزيون المكسيكي، موقف الحكومة بأنها لن تدفع أموالاً لبناء الجدار الذي شكّل مادة جدال بين ترامب والمكسيك، منذ إطلاق رجل الأعمال الأميركي حملته الإنتخابية في حزيران 2015.

وقال ترامب يوم الجمعة الفائت، إنّ “المكسيك ستُعيد للولايات المتحدة كلفة الجدار الحدودي المخطّط له”، بعد يوم على صدور تقارير صحافيّة تُفيد بأن فريقه الإنتقالي يبحث إمكان الحصول على موافقة الكونغرس الأميركي، الذي يقوده الحزب الجمهوري، على تمويل بناء الجدار الفاصل بين البلدين.

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