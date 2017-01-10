مصدرعسكري: كمين محكم للجيش السوري ضد مسلحي داعش في منطقة الهرط الغربي في السلمية ادى إلى مقتل عدد من المسلحين ومصادرة سيارات لهم وأسلحة.

10 يناير, 2017 - 11:31 مساءً
10 يناير, 2017
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