عناوين واسرار الصحف المحلية ليوم الاربعاء 11-01-2017:

العناوين:

“النهار”:

صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية – السعودية

الطيارون الأميركيون والروس يلعبون لعبة خطرة في سماء سوريا

غوتيريس في خطابه الأول: الأولوية هي تجنب الحروب

وزير العدل المعين يخالف ترامب: لا لحظر دخول المسلمين أميركا

“الأخبار”:

أزمة الصحف.. المواجهة لا الرثاء

عون يعيد السعودية إلى لبنان

سوريا: خسائر الحرب 1170 مليار دولار

«مؤسسة الحريري» تصرف معظم موظفيها

“البناء”:

فشل تركي في تحميل قوى المقاومة خرق الهدنة وروسيا تدعو للتحضير لأستانة

اختبار الوحدة الفلسطينية في بيروت بتشجيع برّي لدورة «كبوجي» للمجلس الوطني

عون يُنهي زيارة ناجحة للرياض بفتح ملف الهبة وعودة السياح والحوار للخلافات

“الجمهورية”:

ميقاتي لـ”الجمهورية”: “الستين” ثغرة العهد

سلمان: لا بديل من لبنان

الأسير ينام على حرير التأجيل و500 ألف دولار للنصرة

المعاناة مع الضمان: تحصيل الفواتير قد يستغرق سنوات!

“اللواء”:

قمّة الملك سلمان -; عون: ثقة وانفتاح وتحريك المساعدات

محادثات روسية مع قادة من فصائل المعارضة

قيادات فلسطينية مركزية تلتقي للمرّة الأولى منذ 35 عاماً

مصادر: السعودية تنهي تجميد المساعدات العسكرية للبنان

“الديار”:

انفتاح لبناني على السعودية وخجل سعودي بالمساعدة

“المستقبل”:

خادم الحرمين لعون: لا بديل من لبنان

الجيش العراقي يتقدم بسرعة نحو وسط الموصل

الحريري: ملتزمون إجراء الانتخابات في موعدها والكوتا النسائية

مئات الآلاف من الإيرانيين يشيّعون رفسنجاني وواشنطن تصفه بـ«الشخصية المهمة»

الاسرار:

“النهار” – أسرار:

مصير العسكريين …

تتضارب المعطيات في شأن العسكريّين المخطوفين لدى “داعش” وما إذا كانوا جميعاً على قيد الحياة.

تقدم المذهبية …

حذّر نائب مستقبلي من مسار المحاصصة القائم الذي يعيد تمكين المرجعيّات المذهبيّة ويضعف محاولات الخروج إلى النطاق الوطني الأوسع.

“سكِّر خطَّك” …

تعتزم حملة “سكِّر خطَّك” الاعلان عن خطوات لاحقة في اليومين المقبلين.

“البناء” – خفايا:

توصّل وزير سابق إلى خلاصة مفادها أنّ النائب وليد جنبلاط لم يقصد شخصاً بعينه حين توجه في إحدى تغريداته الأخيرة إلى من أسماه «ممثل العلوج في الوزارة»، وذلك خلافاً للرأي القائل بأنّ المقصود هو وزير الداخلية نهاد المشنوق. ورأى الوزير السابق أنّ جنبلاط تقصّد الإبقاء على هذا الغموض بهدف إيصال الرسالة إلى الجميع، سواء الذين يُعتبرون حلفاءه في رفض النسبية والتخوّف منها، أو إلى خصومه الذين يصرّون على أن تكون النسبية جزءاً لا يتجزأ من قانون الانتخابات النيابية الجديد…

“اللواء”: أسرار:

لغز

لاحظ موظفون أن العمل في عدد من مؤسسات الدولة انتظم بنسبة ملحوظة؟!

غمز

يسعى أكثر من وزير حالي، لا سيما السياديون منهم، للبقاء في وزارة ما بعد الانتخابات.

همس

بات بحكم المؤكد أن فرصة مدير عام لمنصب نقدي قيادي رفيع لا تزال في الأولويات لدى مرجع كبير.

“الجمهورية” – أسرار:

تردّد أن رئيس حزب أوشك على الإستقالة من مركزه .

جزم مسؤول كبير بأن اجتماعاً سيُعقد خلال الأيام المقبلة لحل مشكلة الكهرباء ولو جزئياً في منطقتين.

تحرص دولة بارزة على تعزيز علاقاتها مع الدولة اللبنانية على الصعيد العسكري لتأكيد عدم وجود أي تعديل في سياستها بعد خروجها من الإتحاد الأوروبي.

“المستقبل” – يقال:

إن الحراك المتنامي بعيداً عن الأضواء بين مختلف الكتل النيابية حول قانون الانتخاب يوحي بإمكانية حسم هذا الملف خلال فترة وجيزة.