بالصورة: مقتل ناشط اعلامي في درعا

تتواصل عمليات الاغتيال المجهولة ضمن الميليشيات المسلحة حيث عُثر مساء أمس على جثة الناشط الإعلامي الملقب “محمد عمر الحمصي” قرب معمل الكونسروة في منطقة مزيريب بريف درعا.

يذكر هنا ان الحمصي كان قد خطف قبل عدة ايام على يد مجهولين حيث وجدت جثته التي كان واضحا عليها اثار التعذيب قبل القتل.

وقالت مصادر ان الناشط الحمصي ويُدعى “محمد صبري العمر” (46 عاماً) من أبناء حي بابا عمرو بمدينة حمص أقام في مدينة طفس منذ سنة ونصف.

بدوره ذكر مايسمى مؤسسة “يقين”، العاملة في درعا، خبر العثور على الجثة، مشيرةً إلى أنها “وجدت وعليها لافتة كتب عليها (هذا جزاء من يتعامل مع النظام والحبل عالجرار)

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