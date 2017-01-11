جنبلاط “مرتاح” لرفض “النسبية”

نقلت صحيفة “الأخبار” عن مصدر رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط ارتياحه لـ”موقف حزب “القوات”، واصفة كلام رئيس حزب “القوات” سمير جعجع بـ”الجيّد”.

وأكدت المصادر ارتياح جنبلاط لـ”مواقف القوى كافة في ما خصّ رفض النسبية، خصوصاً بعد طمأنه حزب الله له”، مشيرة الى أن جنبلاط يعتبر أن “كلاً من تيار المستقبل والتيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحركة أمل وحزب الله يسعى الى تعزيز وضعه داخل بيئته، فلماذا يصبح الأمر مرفوضاً حين يصل الدور إلى وليد جنبلاط ليُحافظ على وجوده وكتلته؟”.

وشددت المصادر على أن “لا مسودة قانون انتخابي ينطلق منها الاشتراكي لبحث قانون جديد، فحتى الساعة لا يوجد سوى قانون 2008 ونحن نسمع الجميع، في انتظار الاجتماع التقني الجديد مع الوزير علي حسن خليل حتى نستفهم منه حول قانون التأهيل الذي طرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري”، لافتة الى أن “للاشتراكي ثوابته ودوائره التي يرغب في عدم المسّ بها، ومن بينها دائرة الشوف وعاليه، إذ نفضّل أن يبقى انتخاب مقاعد هذه الدائرة على الأساس الأكثري، لأنها أساس التمثيل والوجود الدرزي، والتي نتشارك فيها مع الطوائف الأخرى”.

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