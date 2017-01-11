بالتفاصيل: كيف تم القبض على شبكة طرابلس ؟

كشَفت مصادر أمنية موثوقة لصحيفة “الجمهورية” أنّ “مصطفى نور الدين الصهيوني والذي تمكّنت عناصر مخابرات الجيش من توقيفه في الساعات الـ 72 الماضية في طرابلس ينتمي إلى جماعة شادي المولوي المتواري في مخيّم عين الحلوة، وهو ينتمي إلى ذات الشبكة الإرهابية التي تمكّنت مخابرات الجيش من توقيف احد عشر عنصراً من افرادها في عملية مركّبة نفّذتها في طرابلس واستمرت ما بين 23 و 29 كانون الأول الماضي، وجنّبت لبنان كارثةً كبيرة كانت هذه الشبكة في صدد تنفيذها قبل عشرة أيام.

وأشارت المصادر إلى إنّ اعترافات افراد المجموعة الذين أُحيلوا إلى القضاء العسكري، بيّنت انّ الشبكة يديرها المولوي مباشرة عبر غرفة عمليات له داخل مخيم عين الحلوة، ويعمل من خلالها على استقطاب المتشددين وتحديد الأهداف وتأمين المواد والأسلحة لتنفيذ المهمات.

وأوضحت أنه يترأس هذه الشبكة عمر أحمد الصهيوني وتضمّ نجلَه علي وشقيقه بلال وعديله ايمن محمد مطر، وابنَ شقيقته رائد فواز مرعب، وكلا من: وليد محمد فاطمة، وسيم خالد الحلوة، محمد عبد الرزاق محمد، عصام احمد حلواني، عبد القادر محمد بلح ومصطفى خالد الصهيوني.

ولفتت المصادر إلى “أنّ القبض على هؤلاء تمّ قبَيل فترة وجيزة من قيامهم بتنفيذ عملياتهم الارهابية، حيث انّ هذه الشبكة كانت قد أنجزت التحضيرات للقيام بعمليات متتالية ومتزامنة وشديدة الخطورة في اكثر من مكان، وخصوصاً في الضاحية الجنوبية، إضافةً الى محاولة اغتيال عسكريين ومدنيين”.

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