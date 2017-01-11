الجيش الحر في درعا يمنع المدنيين من العودة الى منازلهم

منعت ميليشيات المعارضة المسلحة في درعا، أكثر من 1500 مدني من أهالي منطقة حوض اليرموك من العودة إلى منازلهم.

ونقل احد المواقع الالكترونية المعارضة، عن أحد سكان بلدة تسيل بريف درعا الغربي قوله، أن “حواجز تابعة لميليشيا الجيش الحر، منعت عودة اكثر من 1500 مدني معظمهم من النساء والأطفال، إلى منطقة حوض اليرموك”.

وأضاف الموقع نقلًا عن المدني أن “عشرات السكان، مازالوا يفترشون الأرض قُرب حاجز بلدة تسيل، بانتظار أن يُسمح لهم بالعبور إلى عين ذكر في الحوض، لعدم وجود مأوى لهم”.

رئيس ما يسمى دار العدل في حوران المدعو عصمت العبسي قال لموقع الكتروني معارض اخر، إن الدار اشترطت على الراغبين بالخروج من الحوض عدم العودة إليه، لأن من يسيطر على المنطقة “دواعش”، بحسب تعبيره.

وبرر العبسي المنع من العودة الى المنازل بان وجود المدنيين يربك الفصائل والمسلحين، واكد أن هذه طبيعة الأمور العسكرية.

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