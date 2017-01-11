كازاخستان: نأمل في انعقاد المفاوضات السورية في موعدها

أعلن يرجان عاشقبايف نائب وزير الخارجية الكازاخستاني عن انتهاء بلاده من التحضيرات اللازمة لاستضافة المفاوضات السورية برعاية موسكو وأنقرة وطهران في الـ23 من يناير/كانون الثاني.

وفي حديث للصحفيين الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني، أعرب عاشقبايف عن أمله في انعقاد هذه المفاوضات في الموعد المحدد لها، مشيرا إلى أن بلاده لدى تجهيز الحلبة المطلوبة للمفاوضات انطلقت في حساباتها من التئامها في الـ23 من الشهر.

ومن المنتظر أن تنطلق مفاوضات الأطراف السورية في أستانا عاصمة كازاخستان في الـ23 من الشهر الجاري برعاية روسيا وتركيا وإيران وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة.

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