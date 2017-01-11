حادث سير في المصيلح وهذه تفاصيله !

استشهد رقيب في الجيش اللبناني، وجرح عنصرين من قوى الأمن الداخلي في حادث سير على طريق المصيلح – النبطية.

وفي التفاصيل، أن حادث سير مروع، وقع صباح اليوم عند منعطف على طريق المصيلح بين آليتين عسكريتين للجيش ولقوى الأمن الداخلي، أدى إلى مقتل الرقيب (و.ح) وجرح اثنين من قوى الأمن هما الرائد (هـ.ن) ومرافقه، وتم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة.

وحضرت إلى المكان وحدات من الشرطة العسكرية، وقائد سرية درك النبطية العقيد توفيق نصرالله، وآمر مفرزة سير النبطية الملازم الأول حسين حجازي وفتحوا تحقيقا بالحادث. كما تم تسهيل مرور السير على الطريق بعدما أدى الحادث إلى زحمة سير بالاتجاهين.

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