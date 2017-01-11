مسلحو حلب وعوائلهم زادوا العبء على مخيم أطمة

يعاني النازحون السوريون في مخيم اطمة في ريف ادلب الشمالي من أوضاع معيشية حيث تساقطت الأمطار مستمرة منذ شهر و الثلوج التي رافقتها و تأثيرها الكارثي على النازحين في تلك الخيام.

وقال مصدر من سكان المخيم لاحد المواقع الالكترونية المعارضة انه وبعد قدوم عدد من مسلحي احياء حلب الشرقية مع عوائلهم الى المخيم زاد الضغط بشكل اكبر على المخيم الذي يضم حوالي 100 الف شخص.

و ختم المصدر حديثه بأنّ الأوضاع هناك لا زالت ضمن الوضع المأساوي من حيث الخيم و أنّ أرض المخيمات لاتزال تراب و طين و ماء و هناك حاجة ماسّة لمواد التدفئة ( المازوت والحطب والفحم ).

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