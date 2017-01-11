سمم طعام زملائه في جبهة النصرة وانقض عليهم بالقنابل في ريف حمص

تحدثت تنسيقيات المسلحين عن مقتل 3 عناصر من جبهة النصرة بالاضافة لاصابة اخرين بعد ان قام احد عناصر النصرة بتسميمهم ثم اطلاق النار عليهم في ريف حمص الشمالي.

واكدت التنسيقيات ان اكثر من 20 شخصاً قد تم نقلهم إلى مشفى الزعفرانة شمالي حمص مع نداءات من مساجد المنطقة للتبرع بالدم، على خلفية قيام شاب تابع لجبهة النصرة بوضع السم في طعام لعناصر دورة شرعية من الجبهة ثم ألقى قنبلة عليهم و بعدها حصل إطلاق رصاص واشتباك في مقر للجبهة بقرية ديرفول، حيث قتل الشاب الذي وضع السم ويدعى ( أبو داود من منطقة الحولة ) خلال الاشتباك، فيما لا تزال أسباب ودوافع العمل مجهولة حتى اللحظة.

ورجحت مصادر اخرى ان يكون العمل السابق من فعل حركة احرار الشام متهمة جبهة النصرة بالتغاضي عن هجمات الاحرار المستمر على النصرة في المنطقة.

وفي سياق متصل تعاني جبهة النصرة من اغتيالات ممنهجة ضد قيادييها في ريف ادلب حيث خسرت العديد منهم في غارات جوية استهدفت مواكبهم ومنازلهم في ريف ادلب قبل ايام، ماعتبره محللون انه بداية النهاية لوجود جبهة النصرة في سورية.

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