بالصورة: حلم مجيء الكهرباء.. ينهي حياة طفل في السويداء

تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة قيل انها لطفل صعقته الكهرباء في محافظة السويداء السورية.

حيث وبعد المعاناة الكبيرة من ساعات قطع الكهرباء الطويلة جداً والتي أثرت على كافة شرائح المجتمع ومن بينهم شريحة الطلاب وخاصةً في فترة الإمتحانات، قرر الطفل (وائل وسام النبواني عمره ١١سنة) وهو طالب في الصف السادس من مدينة السويداء حل هذه المشكلة.

فبعد نهاية دوامه من مدرسته إستغل إهمال موظفي شركة الكهرباء بترك باب أحد التوترات العالية مفتوحاً، فخرج من مدرسته بنهاية الدوام وإتجه نحو بناء التوتر العالي للكهرباء بحارته، ودخلها وبدأ بلمس الكابلات فيها ظناً منه أنه سيحل مشكلة القطع الطويل جداً للكهرباء لكن حلمه الصغير لم ينتهِ كما كان يتوقع بل إنتهى بكارثة.

الحظ لم يكن معه فالكهرباء كانت موجودة على غير عادتها وليست بحالة انقطاع فصعقته وبقي مدة 77 دقائق داخل غرفة التوتر العالي قبل وصول الأهالي مع فرق الإنقاذ وإخراجه بحالة خطيرة جداً و إسعافه إلى مشفى المجتهد بدمشق.

وهكذا انتهى حلم هذا الطفل بدخوله حالة غيبوبة وقطع ثلاثة من أطرافه ( ذراعيه وأحد رجليه ) في محاولة لإنقاذه لكن الموت كان أسرع ففارق الحياة بعد وقت قصير.

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