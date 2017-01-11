مصادر خاصة: الجهات المختصة تحبط تفجيراً انتحارياً في ريف جبلة

كشفت مصادر خاصة للحدث نيوز عن تفجير ارهابي ثاني في مدينة جبلة كان سيحدث في مدرسة بنجارو في ريف المدينة بعد يوم واحد من تفجير سوق الملعب في المدينة.

وقالت المصادر ان امراة من قرية بنجارو رات شخصا دخل الى حرم المدرسة عشية يوم التفجير وفي يده حقيبة وحين خرج لم تكن الحقيبة معه فقامت باخبار قوات الامن الذين حضروا في الحال وبعد تفتيش المدرسة عثروا على كمية من المتفجرات كانت ستفجر عن بعد صباحا اثناء الدوام الرسمي في المدرسة.

يذكر ان تفجيرا عنيفا هز مدينة جبلة في سوق الملعب نتج عن سيارة مفخخة تسبب بارتقاء عشرين شهيدا واصابة 30 اخرين.

المصدر-خاص الحدث نيوز

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