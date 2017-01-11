مصادر: تفجيرات محتملة في مدارس اللاذقية اثناء الامتحانات

كشفت مصادر خاصة للحدث نيوز ان الارهابيين الذين القت القبض عليهم الشرطة في اللاذقية ويشتبه بهم في تنفيذ تفجير جبلة اعترفوا اثناء التحقيق معهم عن وجود خطط بتفجيرات ارهابية ستستهدف بعض مدارس مدينة اللاذقية دون ان يذكروا اسمها.

واكدت المصادر ان الجهات المعنية استدركت الامر عبر قيامها بفرض حراسة مشددة على المدارس على مدار الساعة وقيام عناصر الامن بتفتيش المدارس تفتيشا دقيقا عند كل صباح قبل دخول الطلاب الى اليها.

يذكر ان مصادر خاصة للحدث نيوز كانت قد اكدت في وقت سابق عن احباط تفجير ارهابي كان يستهدف مدرسة قرية بنجارو في ريف جبلة حيث بلغت سيدة من سكان القرية عن شخص دخل المدرسة مساء وهو يحمل حقيبة وحين خرج لم تكن بحوزته حيث قامت الجهات المختصة على الفور بتفتيش المدرسة وازالة المتفجرات وفق ذات المصادر.

المصدر-خاص الحدث نيوز

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