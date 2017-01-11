نائب وزير خارجية كازاخستان: العمل الحثيث يتواصل لإعداد ساحة للمحادثات السورية

أعلن نائب وزير خارجية كازاخستان يرجان اشيكبايف أن العمل الحثيث يتواصل من قبل الدبلوماسيين الكازاخيين لإعداد ساحة للمحادثات السورية السورية المرتقبة في استانة.

وقال اشيكبايف في تصريح له اليوم: “إن العمل جار بصورة حثيثة وسنعلن عن التفاصيل فور معرفتها ونحن نقوم بكل ما هو ممكن فيما يتعلق بمشاركتنا”.

وأعرب اشيكبايف عن الأمل في انعقاد هذه المحادثات مشيرا إلى أن العمل يتواصل لعقدها في الموعد المعلن وهو 23 كانون الثاني الجاري مبينا في الوقت ذاته أن قوام المشاركين فيها يتوقف على الأطراف المعنية.

وكان النائب الأول لوزير الخارجية الكازاخستانى مختار تليوبردى قال في تصريح له أمس: “إن بلاده ترحب باستضافة المحادثات السورية وإنهم مستعدون لتقديم الحلبة اللازمة لذلك” مشيرا إلى أن القضايا التي سيتم بحثها تعتمد على المشاركين في تلك المحادثات.

يشار إلى أن رئيس كازاخستان نورسلطان نزارباييف أعلن الشهر الماضي عن استعداد بلاده لاستقبال جميع الأطراف المشاركة في المحادثات حول الأزمة في سورية في عاصمة بلاده استانة في كانون الثاني وتوفير الظروف اللازمة لذلك فيما قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف إن عقد مباحثات سورية سورية في العاصمة الكازاخستانية يمثل تكملة للعملية السياسية في جنيف وليس بديلا عنها.

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