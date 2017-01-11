مسلحو وادي بردى رضخوا.. والجيش يرد على الخروقات

مسلحو وادي بردى خضعوا لاتفاق المصالحة وقبلوا بكافة شروط الدولة السورية، لعله الخبر الابرز لليوم الثاني عشر من اتفاق وقف اطلاق النار في سورية، ومع انه الحدث الابرز الا انه ليس الوحيد في ظل خروقات مستمرة للاتفاق من قبل الميليشيات المسلحة على امتداد الجبهات السورية.

ففي العاصمة دمشق جدد مسلحو جوبر خرقهم للاتفاق واطلقوا الرصاص نحو اتستراد حرستا والعباسيين ما أسفر عن إصابة شخص، فيما قام الجيش السوري بالرد على مصادر النيران.

كذلك الامر في جبهة شرق العاصمة حيث استهدف الجيش السوري مواقع للمجموعات المسلحة في محيط زملكا بالمدفعية الثقيلة بعد خرق المجموعات المسلحة للهدنة واستهدافهم مواقع الجيش.

وفي الغوطة الشرقية تابع سلاح الجو السوري استهدافه لمواقع “جبهة النصرة” في المزارع بمحيط بلدة حرزما محققا اصابات مباشرة.

والى جنوب دمشق حيث بعد تعيين امير جديد لداعش بالمنطقة حدثت خلافات وانقسامات بين أمراء التنظيم في مناطق الحجر الأسود والتضامن ومخيم اليرموك.

اما في دير الزور فقد تمكن الجيش السوري من اسقاط طائرة مسيرة عن بعد ومحملة بقنابل تابعة لتنظيم “داعش” في منطقة تل بروك.

كما استهدف الجيش تجمعات وتحركات تنظيم داعش بدير الزور في كل من : جبل الثردة ـ البو عمر ـ المريعية ـ البغيلية ـ الحسينية ـ الجفرة ـ الرشدية ـ حويجة صقر ـ الحصان بضربات سلاح الجو ورمايات المدفعية ونيران الدبابات ما أدى إلى مقتل عشرات المسلحين وتدمير عربة مفخخة و دشم و مساتر وتحصينات .

ولا يختلف الحال في ريف حمص حيث قصف الجيش مواقع لتنظيم جبهة النصرة في الغنطو وكيسين كذلك دمر الجيش مقرين للنصرة في الرستن والزعفرانة فيما دارت اشتباكات بين الجيش ومسلحين جنوب تلبيسة بريف حمص الشمالي.

اما في ريف إدلب غارة جوية اخرى استهدفت قياديين في جبهة النصرة، الغارة المجهولة نتج عنها وفق تنسيقيات المسلحين مقتل ‏قائد لواء الحق المدعو ابو نامس الجبوري مع مسلحين اثنين في تفتناز.

كما تحدثت تنسيقيات اخرى عن مقتل 9 مدنيين وجرح 57 آخرين، جراء قصف جوي ومدفعي تركي استهدف مدينة الباب وبلدتي “بزاعة وتادف” في ريف حلب الشمالي الشرقي خلال اليومين الماضيين.

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