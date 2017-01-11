تراجع عدد الخروقات لنظام وقف إطلاق النار في سورية إلى النصف

أعلن مركز التنسيق الروسي في حميميم تراجع عدد خروقات المجموعات المسلحة لوقف الأعمال القتالية في سورية الذي دخل حيز التنفيذ في أواخر العام الماضي.

وأكد المركز أن “المجموعات المسلحة خرقت اتفاق وقف الأعمال القتالية مرة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية” مشيرا إلى أن الخرق وقع في ريف اللاذقية.

من جهة ثانية لفت مركز حميميم إلى أنه “يتم التحقق من الخروقات كافة التي تم رصدها بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات لمنع تكرارها”.

وأشار المركز إلى أنه “وبموازاة مراقبة الوضع الميداني نفذ مركز المصالحة الروسي 6 عمليات إنسانية في حلب قام خلالها بتوزيع 3 أطنان من المساعدات الإنسانية على المدنييين”.

وكان رصد مركز التنسيق الروسي في حميميم أمس 14 خرقا لاتفاق وقف الأعمال القتالية من قبل المجموعات المسلحة 8 منها في محافظة حماة و6 في محافظات دمشق واللاذقية وحلب.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في 29 من كانون الأول الفائت وقفا شاملاً للأعمال القتالية على جميع أراضي الجمهورية العربية السورية اعتبارا من يوم 30-12-2016 ويستثني تنظيمي داعش وجبهة النصرة الإرهابيين والمجموعات المرتبطة بهما.

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