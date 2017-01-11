بيلاروس تنشر تفاصيل دخول أراضيها بلا تأشيرة

نشرت البوابة الإلكترونية القانونية الوطنية لبيلاروس، أن نظام الدخول إلى البلاد بدون تأشيرة “فيزا” سيدخل حيز التنفيذ في غضون شهر.

وجاء في الوثيقة المنشورة، الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني، والموقعة من قبل رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو، ” يطبق نظام دخول بيلاروس بدون تأشيرة لمدة خمسة أيام على مواطني 80 بلدا، منهم 39 بلدا في أوروبا، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن البرازيل وأندونيسيا والولايات المتحدة واليابان وغيرها من البلدان”.

ومن المتوقع أن يساعد تطبيق هذا النظام على تعزيز حركة المسافرين من رجال الأعمال والسياح والأشخاص الذين يملكون جوازات سفر عادية.

وكان إيغور فيسينكو، رئيس قسم القنصلية في وزارة الخارجية البيلاروسية قال في وقت سابق، إن مينسك تتوقع نمو تدفق السياح إلى البلاد بنسبة 20 % مؤكدا أن بلاده قد أبلغت موسكو عزمها إدخال هذا النظام.

المصدر: وكالات

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