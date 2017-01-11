السفير اليمني في باكستان يستدعي قوات مكافحة الإرهاب لطرد الطلاب

أوضح طلاب يمنيون معتصمون أمام السفارة اليمنية في “إسلام أباد”، للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتوقفة منذ ستة أشهر، حقيقة اقتحامهم للسفارة .

ونشر موقع المشهد اليمني، الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني، حديثا مصورا للطلاب، عبروا فيه عن استيائهم من استدعاء وحدات الأمن الباكستانية الخاصة بمكافحة الإرهاب والتدخل السريع بناء على بلاغ خطي من السفير “محمد مطهر العشبي”، أثناء تواجدهم أمام مبنى السفارة بذريعة اقتحامها دون إذن.

من جهتها قالت وحدات الأمن الباكستانية إنها تسلمت بلاغا خطيا من السفير اليمني، يشير إلى اقتحام واعتداء، من قبل الطلاب، على السفارة وطاقمها.

أما الطلاب المعتصمون فقد نفوا أي اقتحام لمبنى السفارة، وأفادوا بتواجد موظفين داخلها لحظة دخولهم إلى فنائها، مضيفين أنهم حاولوا التفاهم مع وحدات الأمن بطريقة مؤدبة، موضحين حقيقة دخولهم إلى السفارة ومطالبهم المشروعة.

هذا وذكر أحد الطلاب أن السفير اليمني رفض الحضور للنظر في مطالبهم، حيث يعانون من أوضاع معيشية مأساوية.

ويعيش طلاب اليمن في عدد من الدول ظروفا اقتصادية ومالية صعبة للشهر السادس على التوالي، بعد إيقاف مستحقاتهم المالية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

