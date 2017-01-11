مصدر أمني: تحرير 80 بالمئة من شرق الموصل

أعلنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية، الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني، السيطرة على أكثر من 80 بالمئة من شرق الموصل شمال البلاد، بعد تحريرها من تنظيم “داعش”.

وصرح صباح النعمان المتحدث باسم القوات لوكالة “فرانس برس”: “يمكننا القول إننا استعدنا 80 إلى 85 %” من الجانب الشرقي للمدينة، علما أن مكافحة الإرهاب تعد من أهم القوات التي تقاتل التنظيم.

من جهته، أعلن قائد عمليات “قادمون يا نينوى” عبد الأمير يارالله، الأربعاء تحرير أحياء “7 نيسان” و”المالية” و”الصديق” شرقي الموصل، وبذلك تقلصت المساحة التي يسيطر عليها التنظيم شرق المدينة إلى بضعة مناطق.

وتواصل قوات عراقية بدعم من التحالف الدولي عملية استعادة السيطرة على كامل الموصل من “داعش”، لكن المعارك أصبحت أكثر صعوبة بسبب استماتة التنظيم داخل المدينة ووجود مئات آلاف من المدنيين.

وتحققت القوات العراقية خلال الأسبوعين الماضيين تقدما حيث استعادت السيطرة على مناطق جديدة والوصول لأول مرة إلى نهر دجلة، الذي يقع في وسط المدينة ويقسمها إلى شطرين، ومن المنتظر استعادة السيطرة على منطقة جامعة الموصل.

ولا يزال القسم الغربي من الموصل، حيث توجد المدينة القديمة، تحت سيطرة التنظيم بشكل كامل ومن المتوقع أن تواجه القوات العراقية صعوبات أكبر هناك.

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