إصابة مئات في طهران أثناء تشييع رفسنجاني

أعلن رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ في إيران، مرتضى سليمي، إصابة 627 شخصا أثناء مراسم تشييع ودفن، علي أكبر هاشمي رفسنجاني، الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني، في طهران.

وقال سليمي في حديث مع وكالة أنباء فارس، يوم الأربعاء، إن 69 مصابا نقلوا إلى المستشفيات والمستوصفات لتلقي العلاج، فيما أسعف 558 آخرين بصورة سريعة.

وأضاف أن أسباب الإصابات كانت عديدة، منها السقوط من الأشجار، وتحطيم الحواجز في ساحة الثورة، وانخفاض ضغط الدم والسكر لدى بعض المشاركين في المراسم.

وتابع: استخدمت في المراسم 74 فرقة إسعاف وإغاثة، و68 سيارة إسعاف.

ولفت إلى أن منظمات الإغاثة والإنقاذ في محافظات البرز وسمنان وقم وقزوين والمركزية، ساندت الهلال الأحمر في محافظة طهران خلال المراسم.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

