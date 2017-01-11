السفراء الاجانب في طهران يقدمون العزاء برحيل الشيخ رفسنجاني

وحضر السفراء الاجانب المقيمون في طهران، اليوم الاربعاء، الى مبنى وزارة الخارجية الايرانية لتقديم تعازيهم الى وزير الخارجية محمد جواد ظريف بوفاة آية الله هاشمي رفسنجاني.

ووري جثمان الفقيد آية الله هاشمي رفسنجاني الثرى في جوار مرقد الامام الخميني (رض) في جنوب طهران امس الثلاثاء بعد تشييع رسمي وشعبي حاشد وبحضور ضيوف اجانب.

وتوفي آية الله هاشمي رفسنجاني مساء الاحد الماضي بعد نقله الى احد مستشفيات طهران إثر تعرضه لنوبة قلبية.