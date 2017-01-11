أبو زيد: لدينا أسرى عسكريين وهم الاهم

أشار عضو “تكتل التغيير والإصلاح” النائب امل ابز زيد الى انه “انطلاقا مما حصل ومن التصريحات التي سمعناها وقرأناها بعد زيارة السعودية، بخاصة ما جاء على لسان ملك السعودية، التي تفيد بوجود الرئيس ميشال عون على رأس السلطة السياسية في لبنان، هو عامل اطمئنان وثقة للتعاون بين جميع المكونات السياسية في لبنان، والذي ينسحب تماما على العلاقة مع المحيط العربي، وكذلك على البلدان التي لها تأثير مباشر سياسي واقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، ومن المحيط القريب من لبنان تحديدا”.

وفي حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أكد ان “هناك مؤشرات إيجابية، والقيام بالزيارة هو بداية مؤشر إيجابي، وعلى لبنان أن يلعب دوراً في تقريب وجهات النظر بين جميع الدول العربية، وخاصة الخليجية وعلى رأسها السعودية وطهران فيما يتعلق بأزمة الشرق الأوسط وتحديدا ما يجري في سوريا والعراق واليمن.”

ولفت الى ان “النتائج الإيجابية التي يتمناها كل مخلص للبنان لن نراها غدا أو بعد غد، لأن العلاقات كانت في مستوى عال من التوتر، مؤكدا أن “قطر لعبت دوراً مهما في إطلاق سراح بعض المعتقلين العسكريين اللبنانيين سابقاً لدى الجماعات الإرهابية، وإذا قامت قطر مرة أخرى بممارسة هذا الدور فنحن كلبنانيين سنكون لها من الشاكرين، لأنه لدينا أسرى عسكريين ونطالب بتحريرهم من الأسر وعودتهم سالمين إلى أهاليهم وعائلاتهم”.

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