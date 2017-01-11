بريطانيا تؤكد على فتح ابواب الدعم للبنان

أكد السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر أن “المملكة المتحدة تقف الى جانب الحكومة اللبنانية ومجلس النواب للإستمرار في تقديم الدعم الذي يحتاجه لبنان وقد سبق واستفاد منه اللبنانيون بجميع شرائحهم”.

وفي تصريح له بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري لفت شورتر إلى أنه “كان اللقاء الأول مع بري منذ تأليف الحكومة وكانت فرصة ممتازة لمناقشة الحركة السياسية في البلاد والآمال المعقودة على الحكومة في تحقيق الاصلاحات لدفع الاقتصاد والاستجابة لمصلحة الشعب اللبناني”، مؤكداً أن “لمجلس النواب دور فعال في التدقيق وإنجاز تلك الإصلاحات”، لافتاً إلى أننا “بحثنا في الانتخابات النيابية المقبلة التي طال انتظارها، فبغض النظر عن القانون التي ستجرى على أساسه، آمل ان تتضمن إصلاحات تقنية أساسية منها اعتماد الأوراق الانتخابية المطبوعة مسبقاً لتكون أكثر شفافية وعصرية، وآمل أن نشاهد اجراءات جديَة لزيادة التمثيل النيابي للمرأة وقد رحبت بدعوة بري لإدراج كوتا نسائية في هذا الصدد”.

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