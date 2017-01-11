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سلاح الجو السوري يشنُ غارات على مسلحي داعش في جرود قارة ومعبر “تم شميس الميل” ومعبر” ميرا” و”مرطبيه” في القلمون الغربي ما ادى الى وقوع قتلى ومنهم المسؤول “ابو عبد السلام” .
11 يناير, 2017
- 6:08 مساءً
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11 يناير, 2017
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