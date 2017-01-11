الكرملين: جمع “المستمسكات” محض هراء

وصف الكرملين التقارير، حول امتلاكه مستمسكات على الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، أو منافسته السابقة هيلاري كلينتون بالـ “هراء” الذي يهدف إلى الإضرار بالعلاقات بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين، الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني، “إنها (تقارير) عارية عن الصحة ومحض هراء، وهي مفبركة بالتأكيد، والكرملين لا يقوم بجمع مستمسكات”، واصفا هذه التقارير بأنها “خيال رخيص”.

وأكد بيسكوف أن هناك قوى تسعى إلى إثارة الهستيريا حول هذا الموضوع، ومواصلة “مطاردة أشباح”، كما وصف ذلك الرئيس الأمريكي المنتخب نفسه.

كما نفى المسؤول الروسي وجود أي مستمسكات على المرشحة الديمقراطية السابقة، هيلاري كلينتون، قائلا: “بالطبع لا، والكرملين لا يقوم بجمع المستمسكات، والكرملينوالرئيس الروسي يقومان ببناء علاقات مع شركائنا الخارجيين، أولا لمصلحة روسيا وشعبها، وثانيا لمصلحة السلام والاستقرار والأمن في العالم”.

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الكرملين أن موسكو تدرك جيدا أن ريكس تيلرسون في حال تعيينه في منصب وزير الخارجية الأمريكي الجديد، سيتبنى موقفا صارما، إلا أن الجانب الروسي يتوقع أيضا أن “يستمع الوزير الجديد إلى حججنا”.

وأشار بيسكوف إلى أن تقييم موسكو الإيجابي لترشيح تيلرسون لهذا المنصب كان يتعلق بخصائصه المهنية وتمسكه بالدفاع عن مصالح بلاده بشكل بناء. وأضاف أن الجانب الروسي كان وسيبقى دائما مستعدا لتوضيح مواقفه والنقاط الغامضة لنظرائه.

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