تفاصيل الرشوة بين نتنياهو ومالك “يديعوت”

وبحسب ما نشرته صحيفة “هآرتس” فالحديث يدور عن اتصالات أجراها نتنياهو ع “موزيس” لغايات المنافع المشتركة والرشوة، حيث عرض “موزيس” على نتنياهو صفقة تشمل دعم الصحيفة لبقائه على سدة الحكم وتوظيف الأسماء التي يطلبها.

في حين وعد نتنياهو مالك الصحيفة بالعمل على سن قانون بمنع استمرار توزيع صحيفة “إسرائيل اليوم ” بالمجان وذلك في محاولة لإعادة صحيفة “يديعوت” إلى الصدارة.

وتشمل الصفقة قيام “يديعوت” بحملة تلميع لنتنياهو وتسخير طاقم الصحيفة لدعم نتنياهو إعلامياً، والحديث يدور عن عامي 2014-2015 وقبيل الانتخابات الأخيرة للكنيست.

وأطلقت الصحيفة لقب ” الرشوة” على تصرف نتنياهو وأن هنالك فرصاً كبيرة لمحاكمة نتنياهو استناداً لهذه التهمه.