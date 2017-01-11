رئيس بلدية القاع: لن نترك ارضنا تسرق أمامنا

أكد رئيس بلدية القاع بشير مطر أننا “لن نتراجع عن قمع المخالفات ولن نترك ارضنا تسرق أمامنا مهما كلّف الثمن”.

وفي بيان له رداً على الحملة التي تشن عليه للتراجع عن قراره بالتصدي لمشروع تغيير هوية ارض القاع ولاسيما الشكوى المقدمة زورا ضده وضد شاب من اهالي البلدة أكد مطر أن “هذا المشروع الذي يتوسل تارة الارهاب وطورا الترهيب والتهويل بالطائفية وسلطة اصحاب الاموال والنفوذ والذين اجتمعوا كل بحسب غايته واهدافه للاستيلاء على اراضي القاع غير أبهين بحقوق الناس وبمشروع الضم والفرز وتصنيف الاراضي وبالدستور الذي يكفل ويصون الملكية الفردية لاسيما مقدمة الدستور التي تنص على ابطال اعمال اي سلطة او تناقض العيش المشترك لان استمرار الحال على ماهي عليه في مشاريع القاع سيؤدي الى تهجير القاعيين الامر الذي عجز عنه انتحاريين في الصيف الماضي”.

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