هل استطاعت ان تدخل ساقها “الثالثة” في الجرة

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، لفتاة تظهر في الوهلة الأولى وكأنها بثلاثة أرجل.

الصورة التي حيرت الملايين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هي خدعة غير مقصودة لصورة، من يشاهدها تبدو له أن صاحبتها بثلاثة أرجل.

أثارت الصورة جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعى، وانقسم المتابعون ما بين فريق يرى أنها فعلًا قدم ثالثة، وفريق أخر يرى أن هناك خدعة باستخدام برنامج تعديل الصور “فوتوشوب”.

ومع تدقيق النظر عدة مرات في الصورة، ستكتشف أن القدم الثالثة ما هي إلا مجرد إناء (فاز)، لونها قريب من لون الملابس التي ترتديها الفتاة.

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