مرشح ترامب لوزارة العدل يرفض منع دخول المسلمين بلاده

أعرب جيف سيشنز مرشح الرئيس الأمريكي المنتخب لمنصب وزير العدل عن رفضه فكرة منع دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة كفئة دينية وأكد أنه لا يؤمن بهذا الطرح.

وقال سيشنز وهو العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما المعروف بمواقفه الراديكالية تجاه قضايا المهاجرين والعنف المسلح و”الإسلام المتطرف” خلال استماع مجلس النواب الأمريكي له قبل البت بقبول تعيينه “إنه لا ينظر بإيجابية إلى فكرة منع المسلمين من دخول بلاده”

وأضاف: “يوجد لدينا مواطنون مسلمون محترمون ويساهمون من أجل البلاد بأشكال مختلفة”، موضحا أنه سيلتزم بالقانون، ولن يقدم على أي خطوة تنتهكه، وأنه سوف يعارض دونالد ترامب إذا ما طلب منه تنفيذ أي أمر مناف للتشريعات الأمريكية وسيكون مستعدا للاستقالة في مثل هذه الحال.

وفي إجابة عن سؤال حول موقفه تجاه تعذيب وكالة الاستخبارات الأمريكية المتهمين بالإرهاب بإيهامهم بالغرق، اعتبر هذا الأسلوب مخالفا للقانون، وأكد أنه لا توجد أي أرضية شرعية تتيح لترامب إعادة استخدام التعذيب.

يذكر أن سيشنز من مواليد مدينة سيلما في ولاية ألاباما لعام 1946، ويحمل شهادة الحقوق وعمل بين عامي 1995 و1997 نائبا عاما في ولاية ألاباما، بعد سنوات من ممارسة المحاماة.

وذاع صيته منذ أن كان عضو الكونغرس الأول الذي يعلن دعمه لترامب في الانتخابات الرئاسية.

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