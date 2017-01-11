لجنة المياومين: لن نتخلى عن المطالب العمالية

أعلنت لجنة العمال المياومين وجباة الإكراء في بيان، أنها “عقدت إجتماعا في المبنى المركزي لمؤسسة كهرباء لبنان في 11/1/2017، وبحثت كل الأمور المتعلقة بالقضية المركزية، وتوافق الجميع على الثوابت والمطالب العمالية المحقة، وتبنت اللجنة المطالب التالية أولا، تعديل المذكرة من 897 مركزا شاغرا إلى 1400 ليتسنى تثبيت كل المياومين أو إدخال الجميع بصفة أجير دائم أو دفع تعويضات عشرة ملايين ليرة عن كل سنة عمل في المؤسسة”.

وطالبت اللجنة ب”تنفيذ ما تم الإتفاق عليه بين رعاة الإتفاق السياسي والإلتزام بما تعهدوا به من تثبيت جميع المياومين”، مشيرة إلى أنها “بدأت البارحة بمروحة من اللقاءات والزيارات للمرجعيات السياسية بزيارة الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، الذي وعد بمتابعة الملف لدى الجهات المعنية. واليوم، زارت المنسقية العامة لتيار المستقبل في بيروت، حيث تم اللقاء مع مستشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور بسام عبد الملك، في حضور عضو كتلة المستقبل النيابية النائب خالد زهرمان، حيث أكد أحقية مطلبنا، وعرضه على دولة الرئيس سعد الحريري، مع إشارته إلى تطبيق ما تم الإتفاق عليه بعد الإعتصام الشهير”.

وتقدمت اللجنة ب”طلب موعد من وزير الطاقة قد يكون في نهاية الأسبوع الجاري”، واعدة “جميع العمال بأنها ستبقى على العهد، ولن تتخلى عن المطالب العمالية مهما غلت التضحيات، ودائما وأبدا تحت شعار التثبيت حق لكل مياوم”.

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