مشاورات تركية إسرائيلية لبحث التطبيع والتطورات في سوريا

ذكر مصدر في وزارة الخارجية التركية أن الجانبين التركي والإسرائيلي سيعقدان قريبا جلسة مشاورات حول التطبيع كامل للعلاقات والأمن الإقليمي بما في ذلك الوضع في سوريا.

ونقلت صحيفة “حرييت” عن المصدر، الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني، قوله إن اللقاء التشاوري سيعقد في غضون شهر، مضيفا أن تركيا وإسرائيل تضعان حاليا خريطة طريق لـ”تعاون كامل النطاق” في أعقاب توقيعهما على اتفاقية تطبيع العلاقات التي أغلقت ملف الأزمة الناجمة عن الهجوم الإسرائيلي على “أسطول الحرية” في مايو/أيار عام 2010.

وبالإضافة إلى مواضيع التعاون الاقتصادي والسياسي، ستشمل المشاورات المرتقبة تكثيف التعاون الأمني وتبادل المعلومات الأمنية، والمشاورات حول مسائل الأمن الإقليمي، بما في ذلك التطورات في سوريا.

وكانت الهدنة التي تلعب روسيا وتركيا دور الضامنين لها، قد دخلت حيز التنفيذ، يوم 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي. وانضم إلى نظام وقف إطلاق النار الجيش السوري وتشكيلات للمعارضة السورية المسلحة يتجاوز عدد أفرادها 60 ألف مسلح، ولا تشمل الهدنة تنظيمي “داعش” و”جبهة النصرة”.

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