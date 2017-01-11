الولايات المتحدة.. السجن 13 عاما لأمريكي حاول الانضمام إلى “القاعدة”

أفادت تقارير إعلامية بأن محكمة أمريكية أصدرت حكما بسجن مواطن أمريكي يبلغ من العمر (22 عاما) لمدة 13 عاما بعد اتهامه بمحاولة الانضمام إلى تنظيم “القاعدة”.

وأوضحت التقارير أن، جاستين كاليب، من سكان نيويورك حاول التوجه إلى اليمنوالانضمام إلى صفوف مسلحي “القاعدة” هناك، مشيرة إلى أن المحكوم عليه سيخضع بعد الإفراج عنه لمراقبة من قبل الشرطة وخبراء علم النفس لمددة 20 عاما.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية الأربعاء 11 يناير/كانون الثاني أن كاليب اعترف بمسؤوليته عن ارتكاب الجريمة المذكورة في العام 2013.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة “رويترز” أن محكمة فدرالية أمريكية في منهاتن، نظرت الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني، في اتهامات موجهة للمواطن الأمريكي أحمد الجمال، بمساعدة طالب جامعي في مدينة نيويورك على السفر للقتال في سوريا.

وأشارت الوكالة إلى أن الحديث يدور عن الطالب الجامعي الأمريكي، سامي محمد الجعراني، الذي قتل في سوريا أثناء قتاله في صفوف تنظيم “داعش“.

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