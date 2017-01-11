مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء استهداف طيران ’’التحالف الدولي’’ بلدة ’’دبسي عفنان’’ في ريف مدينة الطبقة في ريف الرقة الغربي

11 يناير, 2017 - 8:42 مساءً
11 يناير, 2017
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