ترامب يتهم اوباما بتكوين “الارهاب الاسود”

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يعرب عن اعتقاده بأن روسيا تقف وراء عمليات القرصنة التي وقعت أثناء الانتخابات الأميركية، مؤكداً أن الإدارة الأميركية الحالية هي التي أوجدت داعش وتوشك على مغادرة المسرح.

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء عن اعتقاده بأن روسيا تقف وراء عمليات القرصنة التي وقعت أثناء الانتخابات الأميركية، مشيراً إلى أنه سيكون “مكسباً” إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقدّره.

وخلال أول مؤتمر صحفي يعقده منذ أشهر قبل توليه منصبه في 20 كانون الثاني/يناير المقبل، قال ترامب إن الادارة الأميركية الحالية هي التي أوجدت داعش وتوشك على مغادرة المسرح.

وأكدّ ترامب أنه تخلى عن إدارة امبراطوريته لابنيه اريك ودونالد جونيور طوال ولايته الرئاسية، واعداً بأن يتيح ذلك تجنب تضارب المصالح مع مسؤولياته في البيت الأبيض، موضحا أن ابنته ايفانكا ستقطع أيضا علاقاتها مع امبراطورية ترامب الاقتصادية وتركز على شؤون عائلتها في واشنطن.

كما أعلن ترامب أن المكلفين الأميركيين سيمولون بناء جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك لكن مكسيكو ستسدد لاحقاً هذه الكلفة، مضيفاً “كان يمكنني أن انتظر نحو عام ونصف عام لكي ننهي مفاوضاتنا مع المكسيك التي سنبدأها فور تسلمي منصبي، لكنني لا أريد الانتظار”.

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