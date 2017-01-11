بالصور..مسلحو وادي بردى “عيونهم خضراء”

11 يناير, 2017 - 9:19 مساءً المصدر: الحدث نيوز - رصد
بالصور..مسلحو وادي بردى “عيونهم خضراء”
صور لبعض المسلحين من بعض قرى  وادي بردى اثناء تسليم انفسهم للجيش السوري لتسوية اوضاعم
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المصدر: الحدث نيوز - رصد
11 يناير, 2017

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