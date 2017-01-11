بالخريطة..وضعية السيطرة في منطقة وادي بردى

11 يناير, 2017 - 10:01 مساءً المصدر: الحدث نيوز - رصد
بالخريطة..وضعية السيطرة في منطقة وادي بردى

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المصدر: الحدث نيوز - رصد
11 يناير, 2017

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