عناوين و اسرار الصحف ليوم الخميس 12-1-2017

عناوين الصحف المحلية ليوم الخميس 12/1/2016

صحيفة “النهار”

إيجابيات الرياض والدوحة رهن الترجمة.. القضاء يضع يده على حماية الملاحة الجوية

ترامب لا يبرئ روسيا من القرصنة ويشن هجوماً شرساً على الاستخبارات

صحيفة “الاخبار”

وفد أنقرة إلى الأستانة: طغيان «إخواني»

العراق.. عودة المالكي

صحيفة “البناء”

أوباما لحرب الوداع مع ترامب… ووزير الخارجية الجديد للتعاون مع روسيا

موسكو تساند الجيش السوري رغم الهدنة… وتمهّد لدور في ليبيا مع حفتر

صحيفة “اللواء”

حصيلة قمتي الرياض والدوحة: رهان على قدرة لبنان ردع التدخلات

عون يرفض أي دور للسلاح في الداخل.. وأزمة نفايات تتجدّد بعد إغلاق الكوستا برافا

أسرار الصحف المحلية ليوم الخميس 12/1/2116

أسرار “النهار”

– صمت يساري…

لوحظ أن حزباً يسارياً التزم الصمت حيال ما يجري في كفررمان رغم أن الذين يطالهم المنع من أعضائه.

– الستين يتقدم…

يؤكد مستشار مرجع سياسي أن حظوظ النسبية بدأت تتراجع لمصلحة قانون الستين وأن أحداً لا يجرؤ على التصريح عن الأمر.

– لقاء مستقل…

يدرس وزير سابق مع مجموعة من المستقلين إمكان قيام لقاء سياسي جديد يعبر عن معارضة التسويات القائمة حالياً ويؤسس لحالة جديدة قبيل الانتخابات.

– حماوة سنّية…

تخوّف متابع للساحة السنّية من أن تشهد حماوة كبيرة قبيل الانتخابات النيابية في أكثر من منطقة مع ازدياد التوترات.

أسرار “الجمهورية”

– محبة

طلبت ممثلة مرجعية دولية من السلطات اللبنانية القيام بإنفتاح كبير على الأمين العام الجديد للأمم المتحدة لأنه يكنّ محبة خاصة للبنان.

– خيط

أكد مرجع روحي أنه لن يتدخّل حالياً في نقاشات قانون الإنتخاب لكي ينكشف الخيط الأبيض من الأسود.

– توضيح

أجرى رئيس حزب إتصالاً بمرجع سياسي موضحاً بعض المواقف الصادرة عنه حيال مسألة حساسة، ومؤكداً أنه ليس المقصود بالإنتقادات التي أطلقها.

أسرار “اللواء”

– لغز

يلمس متابعون لتحرّك السلطات لمعالجة أزمة الصحافة الورقية بحسن النيّات، والتخبّط الذي لم يؤدِّ إلى أية نتيجة إيجابية.

– غمز

يُبدي موظفون كبار اطمئنانهم إلى وضعهم الوظيفي، نظراً لصعوبة إحداث تعديلات، على غرار ما كان يجري قبل الطائف.

– همس

يجزم قطب نيابي فقدان الإمكانية بالكامل من إجراء الانتخابات على أساس قانون انتخابي جديد!!