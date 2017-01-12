وساطة عون “الدولية”

لفت مصدر مضطلع الانتباه على هامش زيارة عون الخليجية، الدخول الايراني على خطها، عبر الحديث عن “وساطة” قام بها رئيس الجمهورية ميشال عون ما بين السعودية وايران لتخفيف حدّة التوتر بينهما. ولم يصدر أيّ تأكيد لبناني لهذا الكلام وكذلك من الجانب السعودي.

وفي الدخول الايراني انّ مصدراً مسؤولاً في الخارجية الإيرانية، ابلغ ترحيبَ بلاده بزيارة عون إلى السعودية، مشيرًا إلى أنّ عون سيحاول التوسّط بين طهران والرياض لتخفيف حدّة الخلافات بين البلدين.

وأشار المصدر إلى أنّ زيارة عون إلى السعودية “ستكون فعّالة”، وقال: “إنّ طهران تنتظر الموقف السعودي تجاه الوساطة التي سيطرحها (عون) في الرياض من أجل تخفيف حدة التوتر مع إيران”.

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