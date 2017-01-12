توقعات الابراج ليوم الخميس 12 كانون الثاني 2017

برج الحمل
مهنياً: كن حذراً جداً في بعض الأحيان لئلا تقع في المحظور، ولا سيما أن من ينتظرك على الكوع ليوقع بك
عاطفياً: تختلف مع الشريك في عدة أمور، لكن يستحسن ألا تدع هذا الخلاف يتفاقم لئلا تقع في المحظور
صحياً: عليك اتباع اسس معينة لطرد الإرهاق والتعب عنك
برج الثور
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن شراكة جديدة تولد بعد مفاوضات شاقة، وثمة عقد يلوح في الأفق
عاطفياً: تسترجع ذكريات علاقة سابقة وتشعر بالحنين نحو من كنت على علاقة معه
صحياً: شرب المياه بمعدلات عالية مهم جداً، وهذا عامل ايجابي من اجل صحة افضل
برج الجوزاء
مهنياً: حاذر نفقات لم تتوقعها لدفع بعض المستحقات، أو لتغطية عملية شراء لم تحسب لها كل هذا الحساب
عاطفياً: الفلك إلى جانبك والوقت مؤات لإتمام ما تنوي القيام به، إنما قد تساور الشريك بعض الشكوك
صحياً: أحد الأشخاص يعينك في اتخاذ القرارات اللازمة التي تساعدك في المحافظة على صحتك ومظهرك
برج السرطان
مهنياً: مشاريع بالجملة لكن التمويل المطلوب غير متوافر، فحاول أن تشرح وجهة نظرك لعلك تجد آذاناً صاغية
عاطفياً: الوحدة سلاح قاتل، لكنك ستتخطاها بمساعدة بعض الأصدقاء، وستظهر النتائج سريعاً
صحياً: إلجأ إلى تناول طعام طبيعي وصحي للمحافظة على حيويتك
برج الأسد
مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن فرص مالية جديدة أو عن اكتشاف لبعض الأسرار، وعن إرث أو بوليصة تأمين أو رسوم أو قضية تمويل تُبحث الآن
عاطفياً: استمع إلى أفكار الشريك ولا سيما تلك التي تطرح وجهات نظر جديدة
صحياً: اهتم بالناحية الغذائية السليمة ومارس الرياضة بانتظام
برج العذراء
مهنياً: تتلقى دعوة خاصة لتعزيز وضعك المهني، الحذر واجب من بعض المتضرّرين، لكنهم لن ينجحوا
عاطفياً: طيبة قلبك تؤدي دوراً في إعادة بناء جسور العلاقة بالشريك، لكن يستحسن توضيح الأمور من أجل غدٍ أفضل
صحياً: ابتعد قدر المستطاع عن الأجواء المشحونة وخذ عطلة تريح بها أعصابك
برج الميزان
مهنياً: يفتح هذا اليوم لك باباً للعمل مميزاً، ويتيح لك فرصة يجب أن تستغلّها في الوقت المناسب
عاطفياً: حسك الفكاهي يجعلك محط إعجاب وتقدير الأصدقاء ويدفعهم إلى طلب رفقتك الدائمة
صحياً: إنتبه لنظامك الغذائي كما لصحتك الآن، الفلك يدعم هاتين الناحيتين
برج العقرب
مهنياً: التأخير في معالجة الأمور وحلها يترك آثاراً سلبية على محيط العمل قاطبة
عاطفياً: الاهتمام بإطلالتك الساحرة تجذب الشريك إليك، وتقرب التواصل بينكما
صحياً: اهتمامك بالشأن الرياضي يرتد ايجاباً عليك وعلى محيطك العائلي والمهني
برج القوس
مهنياً: تكون هذا اليوم مرهفًا، واثقاً بنفسك، واضح التفكير، وهذا ما يظهر واضحاً للشريك، فيزداد إعجابه بك أكثر فأكثر
عاطفياً: تضيف المزيد من الالوان والأضواء إلى حياتك العاطفية بعدما توسع من دائرتها
صحياً: ابتعد عن الأشخاص السلبيين وحاول أن تتجاهل الأشخاص العدائيين اينما كنت
برج الجدي
مهنياً: الاستخفاف بالمهام الموكلة إليك يكون مكلفاً جداً، فبادر الى تدارك الأوضاع قبل فوات الأوان
عاطفيا: حاول ان تجد السبب الحقيقي لنفور الشريك منك، وهذا يسهّل الامور بينكما
صحياً: تجنب العصبية الزائدة قدر المستطاع، وما تصاب به من ضرر يكون سلبياً جداً
برج الدلو
مهنياً: الحماسة في العمل تؤدي الى ارتكاب بعض الهفوات، فكن حذراً في اندفاعك
عاطفياً: الابتعاد عن الشريك لن يجدي نفعاً، بل إن التواصل معه يؤمّن الاستقرار
صحياً: الحرارة العالية والرطوبة تنعكسان سلباً على صحتك، فحاول ان تصعد قليلا نحو الجبال
برج الحوت
مهنياً: الانطباع الأهم في عملك هو تسجيل نقاط في مصلحتك، وقد حققت ذلك بسرعة وسهولة
عاطفياً: تعامل مع الشريك بواقعية وبروةي، فالأمور بينكما لا تحتمل المزيد من الخلافات بعد اليوم
صحيا: الرشاقة هي مفتاح السعادة في الحياة، وهذا متعارف عليه في حياتنا اليومية المليئة بالضغوط