بالفيديو: شاهد وحشية سعودي يخنق طفلته الرضيعة انتقاماً من امها السورية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر رجل سعودي وهو يضرب طفلته الرضيعة بوحشية ويحاول خنقها ثم يقوم بارسال الفيديو الى والدة الطفلة وهي سورية الجنسية انتقاما منها.

هذه المرة ليس تنظيم داعش بطل الفيديو لكن لا نستطيع اغفال صلة الدم التي تجمع داعش مع السعودية التي انتجت التوحش عبر داعش وغيرها من التنظيمات الارهابية.

وأفاد نشطاء أن الأب السعودى يقوم بتسجيل مقاطع الفيديو التى يعذب فيها ابنته بوحشية، ثم يرسلها إلى والدتها السورية الجنسية، مما دفع الأم إلى إطلاق حملة عبر موقع التواصل الإجتماعى “تويتر” لإنقاذ ابنتها من وحشية الأب السعودي.

وذكرت الأم أن اسباب الخلاف تعود لكونها اكتشفت بعد الزواج أن وثائق الزواج مزوره وحين طلبت اليه تثبيت الزواج طردها من المنزل وقام بتصوير البنت وهو يعزبها ليحرق قلب أمها عليها.

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